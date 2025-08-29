El Gobierno de Entre Ríos lanzó la primera Mesa de Comercio Interior en Paraná
Se realizó en Paraná el primer encuentro de la Mesa de Comercio Interior de Entre Ríos, un espacio que reunió a representantes de los sectores público y privado con el objetivo de analizar temas vinculados al consumo y el financiamiento.
El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural La Vieja Usina, donde el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó: “Desde el gobierno reafirmamos nuestro compromiso de diseñar cambios impositivos que faciliten la tarea del comerciante, como así también de escuchar sus problemas y propuestas”.
Bernaudo agregó que la misión del Ejecutivo es simplificar los aspectos fiscales, administrativos y operativos para que los empresarios puedan enfocarse en su actividad y no en trámites burocráticos.
Por su parte, el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, destacó que esta primera mesa “surge de la necesidad de generar un ámbito de confianza para emprender tareas en conjunto”, señalando además que es clave trabajar con las particularidades de cada localidad, incluso a nivel municipal.
En la misma línea, el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, remarcó: “Este año la empresa cumple 25 años y queremos recuperar su esencia. Es fundamental este ida y vuelta entre el sector comercial y las áreas de comercio e industria, porque quedan muchos desafíos por delante, empezando por el comercio electrónico”.