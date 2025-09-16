El Gobierno de Entre Ríos lanzó el programa “Un día de película” para llevar cine y reflexión a las escuelas rurales
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Audiovisual Autárquico (Iaaer) y en articulación con el Consejo General de Educación (CGE), puso en marcha el programa Un día de película, una propuesta pedagógica y cultural que acerca el cine a las escuelas rurales como herramienta de aprendizaje y construcción de identidad.
La primera jornada tuvo lugar en la Escuela Rural N°174 Presidente Dr. Arturo Illia, de la Comuna de Gobernador Etchevehere. Allí participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el director del Iaaer, Maximiliano Schonfeld.
El programa prevé un calendario de actividades hasta fin de año en diferentes escuelas rurales de la provincia, con dinámicas colectivas, juegos y narrativas audiovisuales que buscan estimular la reflexión, la creatividad y la formación ciudadana.
“Con este programa los chicos se convierten en protagonistas porque juegan, pintan, hablan, comparten y dejan de ser simples espectadores. El cine es esto también: historias compartidas y aprendizaje colectivo. Llevar cine a nuestras escuelas es sembrar futuro, formar ciudadanos críticos, creativos y orgullosos de su identidad entrerriana”, destacó Troncoso.
Por su parte, Schonfeld señaló que la iniciativa “no se limita a mostrar películas, sino que propone una experiencia integral: ver, dialogar, imaginar y producir a partir del lenguaje audiovisual. Así se promueve el acceso cultural y la valoración del cine como herramienta de formación, análisis y trabajo, aportando también al fortalecimiento de la industria audiovisual entrerriana”.
Una experiencia educativa y cultural
En esta primera jornada, los alumnos participaron de la propuesta Dibujando la película, en la que realizaron producciones propias tras la proyección del corto Qumas y las Bestias. La dinámica les permitió trabajar con sonidos, personajes y recuerdos, resignificando la experiencia cinematográfica desde la creatividad estudiantil.
Como cierre, se proyectó el corto Abuela Grillo, que invita a reflexionar sobre la relación entre las comunidades y el medio ambiente, reforzando el sentido crítico y colectivo que atraviesa la iniciativa.