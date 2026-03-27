El Gobierno de Entre Ríos lanza una Diplomatura Universitaria para profesionalizar la gestión de clubes y federaciones deportivas
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos puso en marcha por primera vez la Diplomatura Universitaria en Gestión de Instituciones Deportivas, una propuesta orientada a profesionalizar la conducción de clubes, asociaciones y federaciones de toda la provincia.
La iniciativa, impulsada desde la Secretaría general de la Gobernación encabezada por Mauricio Colello a través de la Secretaría de Deportes, apunta a fortalecer el entramado institucional del deporte entrerriano con herramientas prácticas de gestión.
La propuesta se desarrolla en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y busca brindar herramientas concretas para mejorar la planificación, administración y funcionamiento de las instituciones deportivas.
En ese marco, se detalló que la diplomatura comenzará en abril de 2026, tendrá una duración de ocho meses y se dictará bajo modalidad a distancia, con una clase semanal sincrónica.
Durante el cursado se abordarán contenidos vinculados a gestión institucional, comunicación, recursos humanos, economía del deporte, aspectos legales y organización de eventos, con foco en la realidad de clubes, asociaciones y federaciones entrerrianas.
Según se informó, la convocatoria tendrá carácter federal y garantizará la participación de instituciones deportivas de todo el territorio provincial. Para esta primera edición, se trabajará de manera articulada con entidades representativas del sector.
En concreto, la convocatoria a las instituciones deportivas se canalizará a través de la Federación de Clubes, mientras que en el caso de las federaciones se hará mediante la Confederación Entrerriana de Deporte, a fin de asegurar una llegada ordenada y amplia.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró la puesta en marcha de esta propuesta formativa como una herramienta orientada a fortalecer la gestión de las instituciones deportivas en toda la provincia, subrayando su impacto en la vida cotidiana de los clubes.
La diplomatura está destinada a personas mayores de 18 años que integren instituciones deportivas de Entre Ríos y contará con contenidos orientados a la formulación de proyectos institucionales, con aplicación práctica en cada organización participante.