El Gobierno de Entre Ríos lanza un programa de asistencia técnica para cooperativas
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, Sebastián Pérez, presentó un programa de asistencia técnica permanente para cooperativas con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector en toda la provincia.
“Las cooperativas nos enseñan que el conocimiento y la organización colectiva pueden transformar la vida cotidiana de las comunidades, y es nuestro deber como Estado estar cerca y brindarles apoyo”, destacó Troncoso ante más de 60 referentes del cooperativismo, autoridades municipales y representantes del sector productivo y privado.
Agenda de trabajo conjunto
El lanzamiento marcó el inicio de una agenda de colaboración entre el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales (IPCyM) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, destinada a generar herramientas que potencien el crecimiento compartido, indicó Troncoso. También participaron la titular del Instituto, María Laura Renoldi, y miembros del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas.
El programa de asistencia técnica se estructura en tres módulos principales:
- Aspectos generales de la contabilidad de las cooperativas.
- Vinculación de los entes cooperativos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Relación con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Valores y transformaciones del cooperativismo
Troncoso resaltó que las cooperativas promueven valores de asociativismo, equidad y solidaridad, y afirmó que “no solo ayudan a sus asociados, sino que facilitan la vida de toda la comunidad”. Hizo mención a las transformaciones concretas que generan cooperativas de servicios, agua potable, eléctricas, agrícolas y de trabajo, que fortalecen la economía y el tejido social provincial.
Por su parte, el decano Sebastián Pérez destacó que la iniciativa permite transformar el conocimiento académico en soluciones prácticas, mientras que la presidenta del IPCyM, María Laura Renoldi, subrayó que el programa es “una muestra concreta de un Estado que acompaña a las cooperativas con herramientas de gestión, formación y asesoramiento en cada paso que dan”.
Capacitaciones y formación
Tras la presentación, la jueza civil y docente especializada en cooperativismo, Elena Albornoz, ofreció la charla “Las cooperativas y la actualidad en la región”. Además, se anticipó que en octubre comenzará una capacitación para contadores sobre aspectos contables de las cooperativas.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Entre Ríos busca consolidar al cooperativismo como motor del desarrollo social y económico, fortaleciendo su rol en las comunidades de toda la provincia.