El Gobierno de Entre Ríos junto al municipio avanzan en la planificación turística y territorial de Oro Verde
En las oficinas de la Secretaría de Planeamiento de Entre Ríos se llevó a cabo una reunión para coordinar acciones conjuntas en el desarrollo del Plan Base de Oro Verde, con la participación de organismos provinciales, municipales y referentes de la comunidad. El encuentro permitió abordar temáticas específicas y fortalecer la coordinación interinstitucional para la planificación integral de la localidad.
El Plan Base es una herramienta de planificación que busca garantizar un desarrollo ordenado, sostenible y con visión de largo plazo para las ciudades entrerrianas, incorporando criterios técnicos, ambientales, sociales y culturales. En Oro Verde, su elaboración está a cargo de la ONG Fundación en Obras, con el respaldo de la Cátedra UNESCO y la participación activa de distintas áreas del gobierno provincial y del municipio.
Esta iniciativa se enmarca en la política del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, de fortalecer la planificación territorial mediante un abordaje transversal que involucra a diferentes áreas y niveles de gobierno.
Del encuentro participaron representantes de la Municipalidad de Oro Verde, de la Escuela Normal Rural Juan B. Alberdi, de las Secretarías de Ambiente, Energía, Cultura y Turismo de Entre Ríos, además de otros organismos municipales y provinciales, en una muestra de cooperación interinstitucional orientada a consolidar estrategias de desarrollo equilibrado.
En representación de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, la asesora de Desarrollo de Gestión Paula Durán expuso sobre la política de planificación territorial de microrregiones que impulsa la provincia, remarcando la importancia de integrar el turismo como componente estructural en los planes de ordenamiento urbano.
El Plan Base de Oro Verde contempla el relevamiento de datos, la elaboración de diagnósticos y la definición de lineamientos para orientar el crecimiento de la ciudad, optimizar servicios, preservar el entorno natural y potenciar las oportunidades de desarrollo productivo, educativo y turístico.