El Gobierno de Entre Ríos invita a pymes a sumarse al programa Mujeres Sin Barreras
El Gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria a empresas y pymes de toda la provincia para participar del programa Mujeres Sin Barreras, una política pública destinada a promover la inclusión laboral de mujeres que atravesaron situaciones de violencia de género, con el objetivo de mejorar sus ingresos y avanzar hacia su autonomía económica.
La iniciativa, impulsada por la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, busca que el sector privado se involucre en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. A través de una alianza entre el Estado y las empresas, se generarán oportunidades de entrenamiento laboral para mujeres mayores de 25 años que hayan sido víctimas de violencia de género y que hayan transitado por un Hogar de Protección Integral.
Las empresas que se incorporen al programa deberán firmar un convenio de colaboración con el Gobierno provincial y garantizar un espacio seguro y respetuoso para el entrenamiento laboral. Asimismo, cada participante recibirá un incentivo económico mensual, financiado en partes iguales por la empresa y el Estado provincial.
Requisitos para participar
Las empresas interesadas deberán:
- Completar el formulario de inscripción online.
- Presentar constancia de inscripción en ATER y libre deuda.
- Firmar una declaración jurada que acredite no estar registradas en el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales).
La inscripción ya se encuentra abierta y se realiza a través del portal oficial del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, donde también se encuentra toda la información detallada sobre el programa.