El Gobierno de Entre Ríos invirtió 28 millones para mejorar la Escuela N°113 de Concepción del Uruguay
Con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y garantizar entornos seguros para la comunidad educativa, avanza una importante intervención en la Escuela N°113 Maestro Julio César Soto de Concepción del Uruguay. La obra beneficiará a los más de 280 estudiantes que asisten diariamente al establecimiento y contempla una inversión de 28 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 60 días corridos.
El edificio, fundado en 1987, cuenta con 12 aulas, dos salas de nivel inicial, comedor con cocina, sanitarios y oficinas administrativas. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento ocasionaron diversos deterioros que dificultan el normal desarrollo de las actividades educativas.
Un relevamiento realizado por la jefatura zonal departamental de Arquitectura detectó fallas en la instalación eléctrica, que representan un riesgo para estudiantes y docentes; deficiencias en desagües pluviales, que causan anegamientos en días de lluvia; y filtraciones en los techos, particularmente en el área de nivel inicial.
La intervención contempla la reparación de cañerías, la instalación de nuevos desagües, la readecuación del sistema eléctrico, el recambio de aberturas y carpintería de vidrio en el sector de inicial, y la reconstrucción de la membrana hidrófuga para evitar filtraciones. La obra está a cargo de la firma Constructora Cardenal S.A.S y se financia completamente con fondos provinciales.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó que “la educación es una prioridad para esta gestión”. Añadió: “Desde el Ministerio pusimos en marcha una planificación estratégica para recuperar y fortalecer la infraestructura escolar en todo Entre Ríos. Sabemos que la educación es un derecho fundamental y por eso invertimos con recursos propios en mejorar las escuelas. Los gurises y los docentes merecen espacios seguros y dignos, y esta obra es parte de ese compromiso”.