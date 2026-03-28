El Gobierno de Entre Ríos invirtió 10 millones de pesos en la refacción del Centro de Salud Pedro Saldivia en La Paz
El gobierno de Entre Ríos destinó una inversión de 10 millones de pesos para la refacción integral del Centro de Salud Pedro Saldivia, en La Paz, obra ejecutada con aportes provinciales y mano de obra municipal.
En ese marco, funcionarios provinciales y autoridades locales recorrieron las renovadas instalaciones ubicadas en el Club Barrio Congo, donde desde hace décadas se brinda atención primaria de la salud.
El establecimiento cuenta ahora con una sala de espera, un consultorio de odontología, un consultorio para otros profesionales y un office de enfermería, y ya se proyecta una ampliación que permitirá seguir fortaleciendo la red sanitaria del norte entrerriano y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
De la recorrida participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el intendente de La Paz, Walter Martín; la directora general del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Gladys Arosio; el diputado provincial Bruno Sarubi y la viceintendenta Stella Wensel.
En ese contexto, Colello destacó la importancia de la intervención y señaló que “es una gran satisfacción poder compartir una mejora tan significativa para La Paz, especialmente para los barrios cercanos, ya que representa un avance concreto en la calidad de atención”, remarcó.
Asimismo, subrayó que la obra forma parte de un conjunto de acciones que el gobierno provincial lleva adelante en la ciudad, entre ellas la refacción integral de la Escuela N° 1 y las obras en el hospital local, donde se construye una nueva unidad de terapia intensiva.
Además, adelantó que próximamente se iniciarán trabajos de infraestructura vial en rutas estratégicas del norte entrerriano, como las rutas provinciales 1, 2 y 6, lo que permitirá mejorar la conectividad de la región.
“El gobernador nos pide estar cerca de los intendentes y de la gente. Estas visitas nos permiten escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y avanzar en soluciones concretas”, afirmó el secretario General de la Gobernación.
Por su parte, el intendente Walter Martín resaltó el valor de la obra al señalar que “nos permite contar con una sala moderna, fruto del trabajo articulado con la provincia y del compromiso de los vecinos, que impulsan permanentemente mejoras para su comunidad”, destacó.
En tanto, el director del centro de salud, Sebastián Raspini, expresó: “Esta refacción es un logro largamente esperado. Agradecemos al club y a toda la comunidad que acompañó para que esto sea posible”, valoró.
A su turno, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, subrayó que se trata de “una obra muy esperada, tanto por los vecinos como por el equipo de salud, ya que permite ampliar y mejorar las prestaciones”, y remarcó la importancia de la atención primaria centrada en la comunidad.
Finalmente, las autoridades recorrieron las instalaciones del Club Barrio Congo, donde fueron recibidas por su presidente, Rubén Díaz, quien recordó que desde hace más de cinco décadas se brinda allí atención primaria de la salud.
“Esta obra fue gestionada de manera conjunta y en seis meses pudimos concretarla. Hoy es una realidad que beneficia a toda la comunidad”, concluyó Díaz.