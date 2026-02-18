El Gobierno de Entre Ríos invierte más de 1.556 millones de pesos para ampliar y refuncionalizar la Unidad Penal Nº 8 de Federal
Con una inversión oficial de 1.556.731.580 pesos, el Gobierno de Entre Ríos llevó adelante la licitación pública destinada a fortalecer la infraestructura en materia de seguridad mediante obras en la Unidad Penal Nº 8 de Federal.
El proyecto prevé la terminación de pabellones de alojamiento para internos y la refuncionalización de un sector anexo, con el objetivo de consolidar la infraestructura del sistema penitenciario provincial.
La intervención se desarrollará en la Unidad Penal Nº 8 “Bicentenario de la Revolución de Mayo”, emplazada sobre la Ruta Provincial Nº 5, a cinco kilómetros de la ciudad de Federal. La obra será ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura e incluye la construcción de nuevas celdas, puestos de vigilancia en los pabellones y la adecuación de un anexo que albergará el Salón de Requisa, el Salón de Visitas, el Puesto de Guardia y sanitarios.
El plazo de ejecución previsto es de 365 días corridos. La apertura de sobres se realizó en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, donde se presentaron ocho firmas oferentes: Mecall SRL, Cocco Construcciones, Verco SA, L&C Construcciones, Peterson, Schmidt, Del Litoral OS y Montajes SA, y Cemyc SRL.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la relevancia de la inversión y señaló: “Junto al Ministerio de Seguridad y Justicia avanzamos en una agenda común para concretar esta inversión que responde a una decisión política de fortalecer la infraestructura de seguridad en el territorio”. Además, subrayó que “estas mejoras tendrán impacto en las condiciones edilicias y garantizan espacios adecuados tanto para los internos como para el personal que trabaja diariamente en la unidad penal”.
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, afirmó: “Esta apertura de sobres es avanzar en la concreción de las mejoras programadas, es importante ir a paso firme en uno de nuestros objetivos, dotar al Servicio Penitenciario de mejores instalaciones, en este caso por ejemplo, sumamos un sector de industria con espacios para talleres y oficinas”.
La intervención abarcará una superficie total de 1.632 metros cuadrados. El plan incluye la construcción de un área de Sanidad con dos consultorios para atención médica y una cocina equipada con cámara frigorífica, sanitarios y depósitos para mercadería y residuos.
Asimismo, se incorporará un sector destinado a Industria, con espacios para oficinas o talleres y áreas semicubiertas para el desarrollo de actividades productivas. La obra permitirá optimizar el funcionamiento de los servicios esenciales, acompañar el crecimiento de la demanda en el territorio y mejorar las condiciones de alojamiento, atención y trabajo dentro de la unidad penal.
Durante el acto estuvieron presentes la intendenta de Federal, Alicia Oviedo; la directora de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento, junto al responsable zonal Carlos Benitez; el director general del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti, y el subdirector Santiago García; además de la senadora provincial Nancy Miranda y la diputada provincial Noelia Taborda.