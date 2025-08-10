El Gobierno de Entre Ríos invertirá más de 28 millones en obras de reparación para la escuela N.º 116 de Concepción del Uruguay
El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres para ejecutar obras de reparación en la Escuela N.º 116 Cabo Carlos Misael Pereyra de Concepción del Uruguay, con una inversión oficial de 28.823.460 pesos financiados con recursos provinciales. La intervención abarcará sectores clave como el Salón de Usos Múltiples (SUM), el jardín y los patios, respondiendo a un pedido de la comunidad educativa.
El establecimiento cuenta con 159 estudiantes en doble turno y enfrenta problemas de filtraciones y deterioro estructural que afectan el normal desarrollo de las actividades, especialmente en días de lluvia. El proyecto, elaborado a partir de un relevamiento del equipo zonal de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, tiene un plazo de ejecución de 60 días corridos.
La apertura de sobres se realizó en la escuela mediante la modalidad de cotejo de precios, con la participación de la empresa oferente Miguel Ángel Bendetti.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la importancia de la obra: “Esta escuela cumple un rol social fundamental en el barrio, brindando contención y resguardo a los gurises”. Además, subrayó que las intervenciones en infraestructura educativa forman parte de una planificación para dar respuestas concretas a las demandas de cada comunidad: “Nuestro compromiso es llegar con soluciones donde más se necesitan, para que cada entrerriano pueda desarrollar sus actividades en un entorno digno, seguro y sin interrupciones por problemas edilicios”.
Del acto participaron la jefa zonal departamental de Arquitectura, Claudia Ávalos; personal técnico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Miguel Ángel Durán; el proyectista de la zonal, Sebastian Zanardi; la directora del establecimiento, Rosana Bordet; la secretaria de la escuela, Patricia Fellay; la directora Departamental de Escuelas, Marina Isabel Pagani; y en representación del diputado provincial Silvio Gallay, Milagros Osuna y Alba Chechalic.