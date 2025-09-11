El Gobierno de Entre Ríos intervino para que se levante el paro de colectivos en Paraná
La Secretaría de Transporte informó que, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio y en coordinación con los ministros Darío Schneider (Planeamiento, Infraestructura y Servicios) y Manuel Troncoso (Gobierno y Trabajo), se adoptaron medidas para asegurar la prestación del servicio de transporte urbano en Paraná.
En este contexto, la provincia avanzará con el pago del boleto a la demanda correspondiente a agosto, destinado a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario, así como a docentes.
La inversión que realizará el gobierno entrerriano para garantizar el servicio asciende a 192 millones de pesos, que serán transferidos a la empresa encargada de operar el transporte en la capital provincial.
Desde la Secretaría de Transporte se aclaró que la medida no afecta el servicio en el área metropolitana.