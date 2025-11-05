El Gobierno de Entre Ríos interviene escuela de Concepción del Uruguay para solucionar filtraciones y deterioros
El Gobierno de Entre Ríos ejecuta trabajos edilicios en la escuela Nº 116 Cabo Carlos Misael Pereyra para resolver filtraciones y deterioros en distintos sectores del edificio. La intervención beneficiará a más de 150 estudiantes y representa una inversión provincial de 33 millones de pesos.
El establecimiento se encuentra en el sector norte de Concepción del Uruguay, departamento Uruguay, y los trabajos se concentran en el Salón de Usos Múltiples (SUM), el jardín y los patios, sectores donde las filtraciones y el ingreso de agua en días de lluvia han afectado el normal funcionamiento de las actividades.
La intervención busca resolver estas problemáticas y preservar la estructura del edificio, que alberga una matrícula de 159 estudiantes en doble turno. Al respecto, el proyecto fue elaborado a partir del relevamiento técnico realizado por el equipo zonal del Departamento Uruguay de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.
En cuanto a la obra, demanda una inversión de 33.496.212 pesos, financiados con recursos provinciales, y cuenta con un plazo de ejecución de 60 días corridos. La empresa contratista a cargo es Miguel Ángel Bendetti.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la importancia de estas acciones para fortalecer el sistema educativo provincial: “Esta escuela cumple un rol estratégico en su barrio, ya que además de brindar educación, ofrece contención y resguardo a los gurises”. Por otro lado, señaló que “Desde el Ministerio llevamos adelante un una planificación sostenida de obras para dar soluciones concretas a las necesidades edilicias de cada comunidad educativa”.