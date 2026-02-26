El Gobierno de Entre Ríos informó que el sábado 28 se activa el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El Gobierno de Entre Ríos informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia este sábado 28 de febrero.
El cronograma se extenderá hasta lunes 9 de marzo.
Cronograma de pago
Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.
Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.
Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.
Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.
Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.
Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos.