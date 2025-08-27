Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos del mes de agosto

Redacción | 27/08/2025 | Destacadas, Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de agosto, tanto para activos como pasivos de la administración pública provincial. Los pagos comenzarán a efectivizarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el próximo sábado 6 de septiembre.

Cronograma de pagos

  • Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.
  • Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.
  • Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.
  • Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.
  • Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.
  • Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos.
