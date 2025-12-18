El Gobierno de Entre Ríos incorporó vehículos y equipamiento para reforzar la seguridad en la provincia
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves la entrega de vehículos y equipamiento destinado a fortalecer el trabajo de la Policía de Entre Ríos, en el marco de una política orientada a reforzar la seguridad en todo el territorio provincial. La inversión realizada por el Estado entrerriano superó los 1.188 millones de pesos.
La actividad se desarrolló en la Plaza Mansilla de Paraná y contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. Durante el acto, el mandatario destacó la incorporación de 17 camionetas destinadas a las fuerzas especiales de cada departamento, además de 12 motos, 40 bicicletas, 39 cascos antibalas y 26 escudos balísticos de última generación.
“Estamos presentando y entregando equipamiento clave para las fuerzas especiales de toda la provincia. Esto forma parte de una línea de trabajo que sostenemos desde el inicio de la gestión: cuidar a quienes nos cuidan y dotar a nuestras fuerzas policiales, que son las mejores del país, de herramientas modernas para garantizar paz y tranquilidad a los vecinos”, señaló Frigerio.
Por su parte, el ministro Roncaglia explicó que las camionetas cuentan con un ploteado específico porque estarán asignadas a grupos especiales de la Policía. “En cada departamental funcionan grupos especiales que cumplen tareas de infantería y requieren movilidad adecuada para intervenciones puntuales. Por eso esta entrega es fundamental para mejorar la capacidad operativa”, indicó.
El funcionario también resaltó la incorporación de botiquines de primeros auxilios, donados por el laboratorio Eriochem, que serán utilizados tanto por la Policía de Entre Ríos como por el Servicio Penitenciario. “Cada camioneta cuenta con un botiquín, lo que forma parte del cuidado del personal. Además, los efectivos están siendo capacitados para utilizar estos elementos de emergencia hasta la llegada de una ambulancia”, precisó.
Desde el gobierno provincial subrayaron que esta inversión se inscribe en una estrategia integral de fortalecimiento de la seguridad, orientada a mejorar los recursos disponibles, optimizar la respuesta operativa y acompañar el trabajo cotidiano de los efectivos en toda la provincia.
En detalle, el refuerzo logístico incluyó 12 motos, 17 camionetas, 40 bicicletas, 39 cascos antibalas y 26 escudos balísticos, además de la adecuación de las unidades con barrales, ploteado y estribos. El monto total invertido ascendió a 1.188.080.000 pesos.