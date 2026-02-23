El Gobierno de Entre Ríos incorporó a la Policía camionetas secuestradas en delitos y reforzó el patrullaje en la provincia
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos entregó dos camionetas a la Policía de Entre Ríos que habían sido secuestradas en procedimientos judiciales y que, por disposición de la Justicia, fueron incorporadas a la flota oficial para tareas de prevención y seguridad.
La actividad se desarrolló este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro Néstor Roncaglia y del jefe de la fuerza, Claudio González.
Las unidades fueron recuperadas tras operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado, en el marco de controles viales y rurales que se vienen intensificando en el territorio provincial. Desde la cartera destacaron que la medida permite recuperar bienes provenientes del delito y destinarlos al fortalecimiento del patrullaje en Entre Ríos.
Roncaglia valoró que las herramientas utilizadas para actividades ilícitas ahora estén al servicio de la comunidad. “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”, afirmó.
El ministro también remarcó la eficiencia en el uso de los recursos públicos: “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
Operativo por presunto plan contra funcionarios
En relación a los hechos del fin de semana, Roncaglia informó que tres internos de la Unidad Penal Nº 9 declararon ante la Justicia sobre un supuesto plan para atentar contra el juez federal Ríos, el fiscal Candiotti y el propio ministro, aportando datos que indicarían tareas de inteligencia previas.
“No lo tomamos con liviandad porque estuvieron haciendo inteligencia sobre nosotros tres y sabían muchas cosas privadas. No vamos a bajar los brazos frente a nadie”, sostuvo.
Según precisó, se dispusieron custodias personales, se realizaron allanamientos con secuestro de celulares y estupefacientes y se reforzaron los controles en las unidades penales. Los internos que brindaron información permanecen bajo resguardo y el principal implicado fue aislado.
Búsqueda tras el temporal
Por su parte, Claudio González expresó su pesar por el desenlace de la búsqueda de Patricia Medina y su hija Kiara Barrios, desaparecidas tras el temporal que destruyó su vivienda.
El jefe policial destacó la conformación de un comando unificado y subrayó que “todo el mundo se puso la camiseta de la búsqueda. No era lo que queríamos, pero se le pudo dar tranquilidad a la familia localizando estas dos personas”. También admitió que “cosas por corregir siempre hay”, aunque resaltó el compromiso de la comunidad, las instituciones y el personal policial ante una emergencia desencadenada por un desastre natural.