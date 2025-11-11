El Gobierno de Entre Ríos inauguró un nuevo edificio para las divisiones de Homicidios y Delitos Económicos en Paraná
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, inauguró este martes las nuevas dependencias destinadas a las divisiones de Homicidios y Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos.
La misma está ubicada en el edificio de la Comisaría 4° de la ciudad de Paraná. Las nuevas instalaciones permitirán fortalecer el trabajo de investigación y la coordinación operativa en la provincia.
Con la presencia del jefe de Policía, Claudio González e integrantes de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia, destacó la importancia de contar con un espacio propio para la dirección. “Este edificio, junto a la reparación y obra que se realizó, es producto del esfuerzo de nuestra fuerza y redundará en beneficios y condiciones de trabajo para el personal”, sostuvo.
El proyecto contempló la reforma integral de un espacio existente, que originalmente contaba con dos oficinas y un sanitario, con una superficie cubierta total de 170 metros cuadrados. Tras los trabajos realizados, el edificio alcanzó una superficie total de 230 metros cuadrados, incorporando mejoras estructurales y funcionales.
En la planta baja se construyeron cinco oficinas, un dormitorio, un comedor y un área de servicios con dos baños y cocina, destinados al personal de la División Homicidios. En la planta alta se ubicaron tres oficinas, además de un espacio para dormitorio y comedor, que serán utilizados por la División de Delitos Económicos.
Las obras incluyeron la instalación de mampostería de yeso prensado, cielorrasos de PVC y aberturas de aluminio, garantizando espacios modernos, luminosos y funcionales, con iluminación natural en todas las áreas de trabajo.“Venimos realizando este tipo de acciones en diferentes comisarías de nuestra provincia. Es una forma de destinar los recursos donde tienen que estar. En brindar mayor seguridad a la comunidad y mejores espacios de trabajo para nuestros policías”, finalizó Roncaglia.