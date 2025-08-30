El Gobierno de Entre Ríos inauguró las finales de los Juegos Deportivos Entrerrianos en Concordia con un mensaje de integración y valores
Concordia fue sede de la etapa final de atletismo, hockey sobre césped y vóley playa de los Juegos Deportivos Entrerrianos, que reúnen a más de 450 jóvenes atletas de distintos puntos de la provincia.
El acto inaugural se realizó en el Estadio Ciudad de Concordia, mientras que las competencias tienen lugar en la pista del polideportivo, el Club Salto Grande y la zona verde de la costanera.
El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y felicitó a los jóvenes participantes. Subrayó la importancia de “disfrutar, entrenar, escuchar a sus entrenadores, estudiar y apasionarse por aprender, porque eso es lo que motiva a superarse día a día”.
Además, remarcó que “estos Juegos son una oportunidad de formación y crecimiento colectivo, donde lo deportivo importa, pero aún más los valores y experiencias que cada uno se lleva”.
Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, dio la bienvenida a las delegaciones y destacó la organización conjunta con el Gobierno provincial. “Estamos muy comprometidos con el deporte como herramienta de desarrollo humano, porque estimula valores como el sacrificio, la solidaridad, el trabajo y el mérito”, expresó.
En tanto, la subsecretaria de Deportes municipal, Ivana Pérez, resaltó el esfuerzo de los equipos de trabajo y aseguró que “el deporte nos une, nos une la amistad y la felicidad de compartir estos momentos”.