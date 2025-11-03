El Gobierno de Entre Ríos impulsó un taller para fortalecer la convivencia y la comunicación en el ámbito laboral
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Comedores, dependiente de la Secretaría de Gestión Social, llevó adelante el taller “Conversaciones saludables para mejorar la convivencia laboral”, destinado a equipos de Supervisión y responsables de administración de fondos de comedores de la ciudad de Paraná.
El encuentro tuvo como objetivo promover herramientas de comunicación efectiva, escucha activa y manejo constructivo de conflictos, buscando fortalecer el clima laboral y la cooperación entre los equipos de trabajo.
Durante la capacitación se abordaron temas como las posiciones frente al conflicto, las percepciones que este genera y la importancia de las reacciones individuales ante situaciones difíciles, remarcando que cada respuesta puede contribuir a construir o deteriorar el ambiente laboral.
Asimismo, se reflexionó sobre el valor del diálogo y la escucha activa como herramientas fundamentales para transformar los desacuerdos en oportunidades de mejora y aprendizaje colectivo.
La jornada estuvo a cargo de Irina Chusovsky, capacitadora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná, quien aportó su experiencia y conocimientos durante el desarrollo del encuentro.