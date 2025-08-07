El Gobierno de Entre Ríos impulsa un cambio de paradigma en la inspección laboral con enfoque preventivo y formativo
Inspectores de Higiene y Seguridad Laboral de la Secretaría de Trabajo participaron de una capacitación orientada a reforzar la prevención de riesgos en los entornos laborales, en una instancia impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo.
El programa Liderazgo y cultura preventiva tiene como objetivo transformar el rol de los inspectores en la provincia y fortalecer su función como agentes de alto impacto social. Esta iniciativa busca proteger la salud de los trabajadores mediante la promoción de entornos laborales seguros y una cultura organizativa centrada en la prevención.
“Estamos ante un cambio de paradigma en la tarea de inspección”, afirmó el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, durante el primer encuentro presencial del programa, que contempla cuatro encuentros virtuales y dos presenciales. En ese contexto, el funcionario subrayó que el ministro Manuel Troncoso y el Ministerio de Gobierno y Trabajo promueven esta formación con un enfoque integral orientado a la protección de la vida de las y los trabajadores.
“Queremos garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, pero también acompañar con diálogo, educación y una mirada preventiva. Buscamos que los inspectores se conviertan en líderes positivos, capaces de impulsar transformaciones profundas como agentes educadores”, agregó Camoirano.
La propuesta se enmarca en una estrategia provincial de formación continua, que tiene como fin fortalecer el empleo público y su capacidad de intervención territorial. En este sentido, se destacó la importancia de integrar saberes técnicos con habilidades comunicacionales, fundamentales para lograr un impacto sostenido en el tiempo.
Nueva indumentaria para tareas en territorio
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional, los inspectores recibieron nuevo calzado de seguridad e indumentaria identificatoria, lo cual mejora las condiciones de trabajo en el territorio y refuerza la seguridad y visibilidad institucional durante las inspecciones.