El Gobierno de Entre Ríos impulsa más de 40 talleres digitales para personas mayores
En el Centro de Salud Selig Goldin de Paraná se realizó el cierre de uno de los talleres destinados a personas mayores, orientados al uso de tecnología, home banking y prevención de estafas.
La iniciativa forma parte de un programa provincial que busca promover el uso seguro de herramientas digitales y es impulsado por la Caja de Jubilaciones de la provincia, el Banco de Entre Ríos, la Secretaría de Modernización —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello— y la Policía de Entre Ríos. Además, cuenta con el acompañamiento de municipios y organizaciones locales.
El encuentro contó con la presencia del secretario de Modernización, Emanuel Gainza; la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Valori; y representantes del Banco Entre Ríos, entre otras instituciones.
Durante la jornada, la Policía brindó una charla sobre estafas y fraudes, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para que las personas mayores puedan prevenir engaños y fortalecer su seguridad digital.
Actualmente, se desarrollan más de 40 talleres en 32 localidades entrerrianas, con la participación de más de 2.500 adultos mayores. Además, se prevé ampliar el alcance del programa en los próximos meses, con la meta de llegar a todo el territorio provincial.
En el cierre también estuvieron presentes el director del Centro de Salud, Renzo Zamboni; la comisaria principal jefa de la División Delitos Económicos de la Policía, Eliana Galarza; y el gerente de la sucursal Don Bosco del Banco Entre Ríos, Marcelo Alarcón, quienes remarcaron la importancia de estas instancias de formación para la inclusión digital.