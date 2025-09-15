El Gobierno de Entre Ríos impulsa en La Paz la Ley de Mecenazgo Deportivo
Autoridades provinciales, municipales y referentes deportivos participaron en un encuentro realizado en La Paz para analizar los alcances de la Ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta que el Gobierno de Entre Ríos promueve con el fin de garantizar igualdad de oportunidades y abrir nuevas fuentes de financiamiento para el deporte entrerriano.
La actividad se desarrolló en el marco de las acciones que lleva adelante la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y tuvo como propósito fortalecer el desarrollo deportivo en toda la provincia. El proyecto apunta a convertirse en un instrumento estratégico para generar mayores recursos económicos destinados tanto a instituciones de distintos tamaños como a deportistas individuales.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que la iniciativa “representa una de las herramientas de generación de recursos más importantes en la historia del deporte entrerriano” y agregó que “cada recorrido por la provincia permite encontrar nuevas virtudes de esta norma, que se construye con el aporte solidario de toda la comunidad”.
Por su parte, la viceintendenta de La Paz, Stella Wensel, celebró la propuesta y expresó la expectativa que genera su pronta aprobación, al tiempo que subrayó el impacto positivo que tendrá en los clubes de la ciudad y en el crecimiento del deporte regional.
Del encuentro también participaron el intendente Walter Martin; el director de Deportes local, Adrián Forastieri; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la abogada Judith Abreu, quienes brindaron detalles técnicos de la norma y respondieron consultas de los asistentes.