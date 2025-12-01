El Gobierno de Entre Ríos impulsa charlas en clubes para fortalecer el valor formativo del deporte
Con una amplia participación de familias, dirigentes, entrenadores y deportistas, se realizó en el Club Social Federación una charla orientada a resaltar el rol formativo del deporte. La actividad fue organizada por la Secretaría General de la Gobernación, conducida por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes.
La propuesta puso el eje en la formación como un proceso continuo, que va más allá de los resultados deportivos y promueve el desarrollo integral de las personas.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, quien estuvo acompañado por el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi. La jornada generó un espacio de reflexión e intercambio entre dirigentes institucionales, entrenadores, deportistas y familias de la comunidad.
Durante su exposición, Uranga remarcó que “la formación es el gran legado que nos gustaría dejar”, convocando a comprender el círculo virtuoso que produce el deporte a partir de la inclusión, el aprendizaje y los valores. Subrayó además que la práctica deportiva “trasciende la competencia y comprende toda actividad física orientada a mejorar la condición física, mental y las relaciones sociales”.
En su intervención también compartió la experiencia de dialogar con jóvenes y adultos: “Me asusté un poquito al principio, como había mucho pibe, yo dije ‘los pibes duran poco en su concentración’, pero no, estuvieron muy atentos y la verdad que fue muy placentero”. Celebró el interés del público y la capacidad de escuchar, preguntar y enriquecer el debate.
Uranga señaló que la formación no tiene final y requiere planificación: “La formación nunca termina”. Advirtió que cuando se concentra únicamente en la competencia se pierde de vista el proceso formativo, mientras que sostener una mirada de largo plazo fortalece tanto el desarrollo deportivo como el humano.
La actividad se inscribió en el recorrido territorial que la Secretaría de Deportes viene desarrollando en la provincia, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional con los clubes, promover capacitaciones y acompañar iniciativas locales. El área continúa trabajando junto a municipios, entidades deportivas y actores comunitarios para garantizar acceso, formación y desarrollo en cada localidad.