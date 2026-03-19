El Gobierno de Entre Ríos implementará un pago extraordinario para docentes y pasivos
El Gobierno de Entre Ríos anunció una medida que incluye el pago de una suma extraordinaria de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de 60.000 pesos.
Este monto se divide en un aumento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos, y 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, que abarca 15 horas cátedra de nivel secundario o 11 horas cátedra de nivel superior.
Además, se comunicó que este viernes se realizará el pago correspondiente al sector pasivo docente, que recibirá una suma extraordinaria de 30.000 pesos, también de carácter no remunerativa y no bonificable.