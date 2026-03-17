El Gobierno de Entre Ríos habilitó el boleto gratuito para docentes en el transporte urbano
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Secretaría de Transporte, anunció que desde esta semana el boleto para docentes será completamente gratuito en las líneas de transporte urbano de todo el territorio provincial.
Esta iniciativa está dirigida a los trabajadores de la educación que dependen del Consejo General de Educación (CGE) y que utilicen el transporte urbano en aquellas localidades que cuentan con servicios públicos, tales como Paraná y su Área Metropolitana, Concordia, Gualeguaychú, La Paz y Concepción del Uruguay.
El beneficio se otorga a docentes con residencia en la provincia que no perciben el código de traslado (029) en sus salarios. La medida estará vigente de lunes a viernes y se estima que podrá beneficiar a aproximadamente 4.500 personas.
El trámite para acceder a este beneficio se realizará de manera presencial o según el método que cada localidad disponga, presentando la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el DNI y el Certificado de Informe de Servicios (IS) emitido por la Dirección de Recursos Humanos del CGE y a través del sistema SAGE.
Asimismo, los docentes que ya habían gestionado este año el beneficio del 50% de descuento pasarán automáticamente a contar con el boleto gratuito.
Se recuerda que en La Paz se utiliza la tarjeta Malvibus, por lo que los requisitos son los mismos, solicitando dicha tarjeta en lugar de la SUBE.
A continuación, se detallan los puntos de atención en las distintas localidades de la provincia:
- SUBE Entre Ríos (Usuarios que no tienen domicilio en Paraná): Terminal de Ómnibus – Boletería 19. Domicilio: Avenida Ramírez 2.350.
- SUBE Paraná (Usuarios con domicilio en Paraná): Unidad de Gestión SUBE Paraná. Domicilio: Avenida Almafuerte 233.
- SUBE Concordia: Terminal de Ómnibus. Domicilio: Gerardo Yoya 75. Dirección municipal de Transporte. Domicilio: Carriego 244. Municipalidad de Concordia. Domicilio: Mitre 76.
- SUBE Gualeguaychú: Dirección municipal de Tránsito. Domicilio: Presidente Perón 1239.
- SUBE Concepción del Uruguay: Edificio Anexo de la terminal. Domicilio: Doctor Scelzi 50.
- La Paz – Tarjeta Malvibus: Empresa Malvinas Argentinas. Domicilio: Ruta provincial 1 km 3,5.