El Gobierno de Entre Ríos garantizó regalos para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en el Día de la Niñez
Casi 500 niñas, niños y adolescentes que viven en residencias oficiales y conveniadas del Copnaf en toda la provincia recibieron un obsequio individual en el marco de la celebración del Día de la Niñez.
“El objetivo es que cada chico pueda tener su regalo, pensado especialmente para él o ella, en una fecha que tiene un gran valor simbólico y afectivo”, expresó el director de Administración del Copnaf, Bernardo Waisten, al referirse a la partida especial destinada para la ocasión. “Cuando no hay una familia que contenga, es el Estado quien abraza y brinda oportunidades”, enfatizó.
La medida alcanzó a 472 niñas, niños y adolescentes que residen en distintos dispositivos socioeducativos de Entre Ríos. La transferencia de fondos se concretó en los primeros días de agosto y permitió que cada residencia adquiriera en su propia comunidad un regalo personalizado, de acuerdo a la edad e intereses de quienes se encuentran bajo protección del organismo.
Desde el Copnaf subrayaron que la iniciativa se enmarca en el acompañamiento integral a la infancia en contextos de cuidado institucional, reforzando la labor de los equipos en territorio. También remarcaron que se trata de una acción que promueve el derecho al juego, a la participación y a la inclusión, al tiempo que fortalece la construcción de vínculos significativos para niñas, niños y adolescentes que transitan situaciones de cuidado sin referentes familiares.