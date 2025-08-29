El Gobierno de Entre Ríos garantiza el Seguro Gratuito para más de 49 mil deportistas
En el marco de las políticas públicas provinciales, la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, continúa ofreciendo el Seguro Gratuito para deportistas que participan en competencias oficiales y actividades municipales.
El beneficio, financiado en su totalidad por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), es gratuito para las familias y brinda respaldo institucional y profesional ante cualquier eventualidad durante la práctica deportiva. Está destinado a entrerrianos de 4 a 20 años y de 60 a 85 años que desarrollan actividades en clubes, espacios comunitarios, programas provinciales y escuelas municipales.
Durante 2025, la provincia destinó una inversión total de 293 millones de pesos, asegurando a 49.659 personas a través de distintas pólizas que cubren clubes, escuelas municipales, comunas y adultos mayores que participan activamente en propuestas deportivas.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó: “Sostener esta cobertura es una decisión política que refleja el rol del Estado en el acompañamiento del deporte entrerriano. No se trata solo de un seguro: es cuidar a nuestros chicos, jóvenes y adultos mayores que encuentran en el deporte un espacio de crecimiento, integración y salud”.
Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, subrayó que la iniciativa “constituye una política de Estado sostenida en el tiempo, con el objetivo de acompañar el desarrollo deportivo de niñas, niños, jóvenes y adultos en todo el territorio provincial, garantizando el acceso a un derecho esencial como la salud y la protección en la práctica deportiva”.
La cobertura se implementa en dos tramos: diciembre de 2024 a marzo de 2025, con una inversión de 79,6 millones de pesos, y marzo a diciembre de 2025, con una erogación de 213,4 millones de pesos. Del total de personas aseguradas, 37.202 pertenecen a clubes, 11.215 a espacios municipales y comunales y 1.500 son adultos mayores, reflejando la continuidad de una política pública que en 2024 alcanzó a más de 67 mil entrerrianos.