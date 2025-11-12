El Gobierno de Entre Ríos forma a empleados públicos en buen trato hacia las personas mayores
Los ministerios de Desarrollo Humano y de Seguridad y Justicia llevaron adelante una jornada de formación denominada Buenas prácticas en la atención a las personas mayores, destinada al personal administrativo de distintos organismos públicos provinciales.
La capacitación, organizada por las Direcciones de Adultos Mayores y de Derechos Humanos, tuvo como objetivo promover un abordaje respetuoso y empático en la atención a las personas mayores. La propuesta se desarrolló en dos módulos consecutivos a cargo de ambas áreas, y contó con la participación de trabajadoras y trabajadores de diversos sectores de la administración provincial.
En ese marco, la secretaria de Políticas de Cuidado, Ayelén Acosta, destacó que la iniciativa “responde también a un mensaje del gobernador Rogelio Frigerio de poder trabajar de manera articulada entre los distintos ministerios”.
“En este caso se hizo junto al Ministerio de Seguridad, pero no es una actividad aislada; venimos trabajando en distintos ámbitos con la visión de construir una sociedad libre de violencias y maltratos”, agregó.
Por su parte, la directora de Derechos Humanos, María Ema Bargaña, aportó una mirada estructural sobre la importancia de estas políticas públicas: “Somos una sociedad que está envejeciendo. En Argentina, las personas mayores de 60 o 65 años son las más vulnerables, y merecen una protección reforzada de sus derechos humanos”, expresó.
Acompañó también la jornada la directora de Adultos Mayores, Graciela Mántaras.