El Gobierno de Entre Ríos firmó convenios en Concordia para impulsar a emprendedores con el programa Microcréditos
El Ministerio de Desarrollo Humano firmó convenios con 16 gobiernos locales de Entre Ríos para la ejecución del programa Microcréditos para el impulso local, destinado a fortalecer la producción y ampliar las oportunidades de comercialización de los emprendedores.
El acto se realizó en Concordia y fue encabezado por la ministra Verónica Berisso, junto al intendente Francisco Azcué, el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso y el secretario de Gestión Social Pablo Omarini.
Los acuerdos alcanzaron a los municipios y comunas de Concordia, Chañar, Colonia Hocker, Gualeguaychú, Colón, San Salvador, Federal, San José, Chajarí, Ibicuy, Larroque, Ceibas, Ubajay, Villa Paranacito, Urdinarrain y Pueblo Belgrano.
“Creemos en los entrerrianos, y este es un claro ejemplo de lo que significa apostar por ellos. En el camino de un emprendedor puede nacer una empresa, y nuestra tarea es acompañar esas propuestas y fomentar su autonomía”, señaló Berisso. Y agregó: “Con estos microcréditos se inyectan recursos en las localidades, se dinamizan las economías locales y se impulsa la autonomía de los emprendedores”.
En la misma línea, Troncoso afirmó: “Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de acompañar a quienes producen, generan empleo y transforman sus comunidades. Esta herramienta es un paso más para fortalecer la producción local y el desarrollo desde la propia comunidad”.
Por su parte, Azcué destacó que la iniciativa responde a la visión del gobernador Rogelio Frigerio de trabajar en conjunto entre provincia y municipios. “Creemos en un Estado presente, acompañando al sector privado. Los políticos no somos lo importante: los protagonistas son los emprendedores, empresarios, sociedad civil e instituciones intermedias”, sostuvo.
El programa permitirá a los emprendedores acceder a financiamiento para capital de trabajo, insumos, mejoras en procesos y productividad. Se implementa con un esquema rotativo y de garantías flexibles, en articulación entre municipios, comunas y el Ministerio de Desarrollo Humano, que se encargan de la postulación y asignación de fondos en cada territorio.