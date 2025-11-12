El Gobierno de Entre Ríos finalizó las reparaciones en una escuela rural de General Campos
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, concluyó obras de acondicionamiento en la escuela N° 14 Ñandubay de General Campos, departamento San Salvador. La intervención incluyó mejoras en la cocina y la vivienda del docente, con el objetivo de fortalecer las condiciones edilicias y favorecer la permanencia educativa en la zona rural.
A la institución, ubicada en Colonia Oficial N° 5, asisten 22 alumnos, por lo cual cumple un rol fundamental en la vida de la comunidad. Los trabajos ejecutados mejoran las condiciones edilicias y favorecen la permanencia docente, ya que la escuela constituye un punto de referencia social y educativo.
El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la relevancia de este tipo de obras: “Estas intervenciones tienen un impacto positivo en la calidad educativa y buscan garantizar espacios dignos y seguros para los gurises y los docentes, especialmente en las zonas rurales donde la escuela es un punto de encuentro para toda la comunidad. Cada mejora en infraestructura escolar representa un paso adelante en nuestro compromiso con la educación pública”, señaló.
La obra, que representó una inversión de fondos provinciales de 38.204.709 pesos y fue ejecutada por la firma Covi S.A.S., incluyó trabajos en la infraestructura interna, con demolición y reconstrucción de contrapisos en los sectores de cocina-comedor, baño, dormitorio, lavadero y dirección.
También se colocaron pisos y revestimientos cerámicos, se instalaron cielorrasos de PVC y se renovaron las instalaciones sanitarias, con nuevos artefactos y un nuevo sistema de desagües pluviales.
A su vez, se realizó el acondicionamiento integral de la cocina utilizada por los alumnos, que ahora cuenta con nuevos artefactos, mesada, pileta de acero inoxidable, grifería y luminarias LED.