El Gobierno de Entre Ríos entregó una nueva ambulancia de mediana complejidad al Hospital San Blas de Nogoyá
El Gobierno de Entre Ríos continúa con la distribución de las ambulancias provistas por la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. En este marco, este jueves la vicegobernadora Alicia Aluani, junto al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezaron la entrega de una nueva unidad de traslado al Hospital San Blas de Nogoyá.
Fortalecimiento del sistema sanitario en Nogoyá
La ambulancia entregada forma parte de las 20 unidades donadas por la delegación argentina ante la CTM. En días previos, distintos establecimientos sanitarios de la provincia habían recibido vehículos 0 km, de mediana y alta complejidad, asignados según criterios de necesidad para fortalecer el parque automotor del sistema de salud entrerriano.
Durante el acto de entrega, realizado en Nogoyá, la vicegobernadora Aluani celebró la llegada de la nueva ambulancia y destacó el plan provincial de salud. “En la gestión que encabezamos con el gobernador Rogelio Frigerio, la salud es un deber moral que tenemos con los entrerrianos”, afirmó.
La mandataria también recordó su trayectoria profesional en el hospital y reflexionó sobre la situación actual: “Conozco cada rincón de este hospital y sé que se necesita mucho más, pero estamos en ese camino de poder fortalecer esta institución”. Asimismo, hizo referencia a los nuevos consultorios próximos a inaugurarse y remarcó: “Estamos abocados a asegurar que cada peso del contribuyente vaya a donde realmente se necesita: hacia la salud y a mejorar la calidad de vida de cada uno de los entrerrianos”.
Una unidad preparada para la región
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó que la ambulancia de mediana complejidad entregada responde al trabajo articulado entre la CTM y las áreas de Emergencias, y subrayó sus características técnicas: “Esta unidad es de doble tracción, lo que permite ingresar en caminos con dificultades de acceso, especialmente en días de lluvia, cuando es necesario buscar a determinados pacientes”.
Por su parte, el director del nosocomio, Eduardo Elías, valoró la incorporación: “Sin lugar a dudas, esta ambulancia viene a fortalecer nuestro sistema de traslados. Contamos con un equipo muy bien formado que cuida cada instrumento e insumo del hospital, y este recurso nos permitirá brindar mayor seguridad en cada derivación, algo fundamental por el flujo permanente de pacientes críticos hacia Paraná. Aunque llega al hospital, es un beneficio para toda la comunidad de Nogoyá y la región”.
La nueva unidad mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias y permitirá ofrecer una atención más rápida, segura y eficiente, fortaleciendo la calidad del servicio sanitario para toda la comunidad.
En el acto también estuvieron presentes el director general de Hospitales, Mauro González; el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres; el senador provincial Rafael Cavagna; y el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider.