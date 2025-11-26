El Gobierno de Entre Ríos entregó una ambulancia de mediana complejidad al hospital Salaberry de Victoria
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, visitó el hospital Doctor Fermín Salaberry de Victoria para formalizar la entrega de una unidad sanitaria de mediana complejidad, provista por la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.
Blanzaco destacó que la incorporación del nuevo móvil fue posible “gracias a un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, por iniciativa del gobernador Rogelio Frigerio, y la delegación argentina de la CTM, encabezada por Alejandro Daneri”. Según explicó, el Ministerio planteó las necesidades operativas a partir de un relevamiento del sistema de traslados.
En ese sentido, precisó que el equipo de Emergencias Sanitarias trabajó en los aspectos técnicos para fortalecer la red de traslados interhospitalarios —para la cual CTM donó 10 ambulancias de alta complejidad— y para incorporar ambulancias de complejidad intermedia destinadas a los hospitales que requerían un refuerzo, como el caso del nosocomio victoriense.
Por su parte, el director del hospital, César Santos, celebró la llegada del vehículo: “Estamos muy contentos de recibir esta ambulancia, que se suma a los móviles con los que ya contamos para responder a las emergencias locales y realizar traslados interhospitalarios”. Además, subrayó que el nuevo móvil es 4×4, lo que permitirá mejorar el acceso a zonas con caminos difíciles.
Santos también puso en valor el compromiso del personal: “Nuestro equipo médico y de enfermería está altamente capacitado y mantiene una formación permanente, porque la tarea así lo requiere”.
Del acto participaron los directores generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, Mauro González y Gladys Arosio; el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres; y la directora del hospital geriátrico Domingo Cúneo, Romina Gómez.