El Gobierno de Entre Ríos entregó nuevos microcréditos y abrió la Semana Global del Emprendedor en Gualeguay
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos inauguró este lunes la Semana Global del Emprendedor con una agenda intensa en la ciudad de Gualeguay, donde se entregaron nuevos microcréditos a emprendedores de distintos rubros. Estas asignaciones se suman a las 21 entregas previas, lo que representa una inversión provincial superior a los diez millones de pesos.
El Programa Microcréditos está destinado a fortalecer el desarrollo productivo, permitiendo a los emprendedores reforzar su capital de trabajo, adquirir insumos, mejorar procesos y aumentar su productividad. En esta ocasión, los aportes alcanzaron a los sectores de marroquinería, gastronomía, carpintería, cervecería, horticultura y jardinería.
Esta herramienta funciona bajo un esquema rotativo y con garantías flexibles, y se implementa de manera coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Humano, los municipios y comunas. Desde la Dirección de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social, se articulan las instancias de postulación y asignación de fondos en cada territorio.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó la importancia de seguir acompañando a quienes emprenden: “Sabemos que el Estado debe acompañar a los emprendedores hasta que tengan todas las herramientas que necesitan para avanzar solos. Microcréditos no es un subsidio, es una herramienta para potenciar la autonomía de los emprendedores”.
En la misma línea, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, subrayó:
“Microcréditos no es un subsidio, es un préstamo. Un Estado que está para asistirte es un Estado que deja de confiar en vos, en tu potencial y posibilidades de crecer. En cambio, un Estado que te ayuda a emprender es un Estado que confía en tus capacidades”.
La jornada continuó con la inauguración del espacio ER-Impulsa, programa del Ministerio de Desarrollo Económico, y posteriormente los emprendedores participaron de una capacitación en marketing digital, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor.
El encuentro contó con la presencia del coordinador ministerial del Ministerio de Desarrollo Humano, Gustavo Ipoutcha; la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicaris; el senador provincial Casiano Otaegui; la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, y otras autoridades provinciales y municipales.