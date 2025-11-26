El Gobierno de Entre Ríos entregó kits operativos a cinco cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al director de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi, encabezó este miércoles en Paraná la entrega de nuevos kits de seguridad destinados a fortalecer el trabajo de distintos cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia.
El acto tuvo lugar en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, donde las autoridades remarcaron que esta inversión forma parte de un plan integral de modernización para dotar a las fuerzas de primera respuesta de herramientas actualizadas, seguras y acordes a los estándares actuales.
Los kits incluyen elementos de protección personal, equipamiento para rescates, insumos de comunicación y materiales específicos para incendios y emergencias climáticas.
En esta instancia se distribuyeron kits contra incendios forestales, esenciales para intervenciones en zonas rurales, campos y áreas de difícil acceso. Cada equipo contiene mochilas y cascos forestales, chaquetas y pantalones ignífugos, calzados de seguridad, protectores de cuello y cabeza, linternas mineras, machetes, batefuegos y guantes.
Los cuarteles beneficiados fueron los de Villa Clara, La Paz, Santa Elena, San Jaime de la Frontera y Alcaraz. Los bomberos presentes agradecieron el material recibido y aseguraron que será incorporado de inmediato a las tareas operativas.
Durante la entrega, Roncaglia sostuvo que se trata de “un aporte concreto para mejorar las condiciones de trabajo de quienes arriesgan su vida en cada intervención”, y subrayó la importancia de la modernización del equipamiento frente al aumento de incendios forestales en los últimos años.
Por su parte, Díaz Bertozzi señaló que estos elementos “permiten optimizar el trabajo en terreno, brindando mayor protección y eficacia en cada operativo”, y resaltó que garantizar recursos adecuados es una responsabilidad fundamental del Estado.
Con esta inversión, el gobierno provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de emergencias y con el acompañamiento permanente a los bomberos voluntarios, quienes desempeñan un rol esencial en la protección de las comunidades entrerrianas.