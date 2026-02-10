Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos entregó kits de seguridad vial a municipios para fortalecer los controles de tránsito

Redacción | 10/02/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó kits de seguridad y elementos de protección a intendentes y presidentes comunales de distintos departamentos de la provincia.

La iniciativa apunta a dotar de herramientas fundamentales a los agentes municipales para optimizar los controles de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el territorio entrerriano. En total, se distribuyeron más de 50 cascos homologados, junto con distintos elementos de señalización y visibilidad.

El equipamiento incluyó cascos, conos, chalecos reflectantes, bastones luminosos y cintas de peligro, que fueron recibidos por funcionarios municipales y comunales.

“La seguridad vial nos ocupa, sobre todo lo que respecta a la capacitación y prevención de siniestros. Con estos kits, los municipios cuentan con mejores recursos para proteger a sus agentes y a la comunidad”, expresó el ministro Roncaglia.

