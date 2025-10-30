El Gobierno de Entre Ríos entregó cascos y kits de seguridad vial a municipios para prevenir siniestros
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, entregó cascos homologados y kits de seguridad vial a 14 municipios y comunas de la provincia, con el propósito de fortalecer la prevención de siniestros viales y promover el autocuidado entre los conductores.
La iniciativa, desarrollada a través del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, busca impulsar políticas públicas orientadas a la reducción de accidentes y al fortalecimiento de las capacidades locales en materia de tránsito.
“Con estas entregas reforzamos la prevención de siniestros y fomentamos el autocuidado en toda la provincia”, destacó el ministro Roncaglia durante el acto.
Las localidades beneficiadas fueron Basavilbaso, Villa Urquiza, San Gustavo, Gobernador Mansilla, San Anselmo, Arroyo Barú, Ibicuy, Seguí, Gobernador Echagüe, Sauce Montrull, Aranguren y Sauce Sur.
Estas acciones forman parte del plan integral del Ministerio de Seguridad y Justicia destinado a fortalecer la seguridad vial en todo el territorio entrerriano, articulando con gobiernos locales y promoviendo una cultura de responsabilidad en la conducción.