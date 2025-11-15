El Gobierno de Entre Ríos entregará diplomas a directivos que completaron la Actualización en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico
El 19 de noviembre, en el Mirador TEC de Paraná, se realizará la entrega de diplomas a los equipos directivos que finalizaron la primera cohorte de la “Actualización Académica en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico”, una instancia formativa clave en el proceso de transformación educativa que impulsa Entre Ríos.
La actividad se enmarca en el Plan Educativo Provincial y en la política de Transformación de la Escuela Secundaria, donde el programa Red de Escuelas que Transforman cumple un rol central al ofrecer una formación interdisciplinaria orientada a fortalecer las capacidades de conducción institucional.
Este trayecto incluye contenidos de Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico, Matemática, Lengua, Educación Digital, Aprendizaje Basado en Proyectos, Robótica Educativa, Trayectorias Educativas y Proyecto de Vida. La propuesta comenzó en 2024 como un trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación (CGE), la Fundación Banco Entre Ríos y las Fundaciones Grupo Petersen, alcanzando a 185 instituciones educativas y más de 1100 docentes entrerrianos.
El director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna, destacó el sentido estratégico de esta política:
“La transformación de la escuela secundaria es un imperativo de nuestro tiempo. Por ello, hemos impulsado la innovación pedagógica y curricular, la integración de nuevas tecnologías como la robótica y la programación y la vinculación constante con el mundo del trabajo y los estudios superiores. Creemos firmemente que la escuela debe ser un espacio dinámico, que prepare a los jóvenes para los desafíos del futuro y les permita construir sus proyectos de vida con confianza y herramientas sólidas”, afirmó.
Asimismo, Osuna remarcó el rumbo pedagógico que guía las acciones del CGE:
“La incorporación de la robótica y la programación, el énfasis en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), y la promoción de Red de Escuelas que Transforman son ejemplos concretos de cómo la provincia de Entre Ríos se alinea con la vanguardia educativa mundial. Se busca pasar de un currículo fragmentado a uno que fomenta la interdisciplinariedad y la aplicación de saberes en contextos reales, preparando a los estudiantes no solo para el acceso a estudios superiores o al mundo laboral, sino para una participación activa y reflexiva en una sociedad cada vez más compleja y digitalizada”, concluyó.