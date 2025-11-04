El Gobierno de Entre Ríos ejecutó trabajos pluviales en escuela secundaria de Paraná
El Gobierno de Entre Ríos abordó reparaciones edilicias en las instalaciones de la escuela Secundaria Nº 54 Jorge Luis Borges, de la Capital provincial. Los trabajos buscan garantizar espacios seguros y adecuados para más de 270 estudiantes que asisten al establecimiento.
El edificio se ubica en la intersección de las calles Revolución de 1890 y Juana de Ibarbourou y alberga a 276 estudiantes de nivel secundario. La intervención comprendió la refuncionalización del sistema de desagües pluviales, readecuando la canalización de tramos de cañerías verticales, horizontales y nuevas cámaras de desagües.
Además, se ejecutaron trabajos de impermeabilización de techos para resolver problemas de filtraciones y humedad que afectaban el dictado normal de clases, especialmente en días de lluvia. Igualmente, se realizaron reparaciones en revoques interiores y exteriores y se refuncionalizó el sistema pluvial del establecimiento.
El proyecto se llevó adelante a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Asimismo, comprendió una inversión provincial de 24.408.076 pesos y tuvieron como objetivo garantizar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares. La obra estuvo a cargo de la empresa Martín Ledesma Construcciones.
Al respecto, el coordinador del ministerio, Hernán Jacob, destacó la importancia de este tipo de intervenciones: “Con esta mejora en la escuela Jorge Luis Borges damos respuesta a una necesidad concreta de la comunidad educativa, donde se intervino el sistema de desagües, posibilitando condiciones edilicias más seguras para que los estudiantes puedan aprender sin dificultades. Cada obra en una escuela es una inversión en el presente y en el futuro de la educación de los chicos”.