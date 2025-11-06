El Gobierno de Entre Ríos ejecuta refacciones edilicias y trabajos eléctricos en escuela de Diamante
El Gobierno de Entre Ríos realiza trabajos de refacción de cielorrasos y reacondicionamiento eléctrico en la Escuela Primaria NINA Nº 3 “Álvarez de Arenales” de Diamante, con una inversión de 39 millones de pesos, buscando garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para la comunidad educativa.
El establecimiento, que integra el programa Escuelas NINA con una matrícula de 112 estudiantes, requería una intervención en su infraestructura para resguardar a quienes asisten diariamente. Los trabajos en ejecución comprenden el reacondicionamiento de la instalación eléctrica, que presentaba deficiencias y significaba un riesgo para la comunidad educativa, la reparación de cielorrasos, impermeabilización, la ejecución de una rampa y mejoras en la provisión de agua.
La obra, a cargo de la firma Calaco Construcciones SRL, cuenta con una inversión provincial de 39 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.
En relación con la intervención, el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, subrayó la importancia de brindar soluciones concretas a las escuelas de la provincia: “Esta escuela alberga a más de 100 gurises y el edificio tenía fallas en su sistema eléctrico que ponían en riesgo a toda la comunidad educativa. Por eso iniciamos este proceso para avanzar con soluciones efectivas y seguras, garantizando que las clases se desarrollen sin interrupciones por problemas que pueden resolverse con obras”.