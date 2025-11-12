El Gobierno de Entre Ríos ejecuta obras hídricas en escuela de Federal
El Gobierno entrerriano, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, ejecuta la perforación de un nuevo pozo de captación de agua y otras mejoras edilicias en la escuela Nº 6 Trabajadores de la Tierra, de Colonia Santa Lucía. La obra beneficiará a los más de 50 alumnos de niveles primario y secundario que comparten el edificio.
En la zona rural de Colonia Santa Lucía, departamento Federal, el Gobierno provincial lleva adelante trabajos de perforación para un nuevo pozo de captación de agua y otras reparaciones en la escuela secundaria Nº 6 Trabajadores de la Tierra, que comparte edificio con la escuela primaria Nº 9 Congreso de Tucumán.
El establecimiento comprende una construcción de más de 50 años de antigüedad y se ubica a 46 kilómetros de la ciudad cabecera de Federal, con acceso por asfalto y caminos de ripio hacia el noreste. Entre las dos instituciones cuentan con una matrícula de 54 estudiantes que dependen de esta infraestructura educativa clave para la zona.
La intervención prevé un plazo de ejecución de 30 días corridos y una inversión provincial de 26.963.080 pesos. Asimismo, la obra está a cargo de la firma Néstor Jesús Ayala.
“La inversión en infraestructura educativa forma parte de una planificación sostenida que busca responder de manera rápida y eficiente a situaciones críticas en todo el territorio provincial”, expresó el coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob. Y explicó que: “El objetivo de estas obras de emergencia es dar una solución concreta a problemáticas que afectan el normal funcionamiento de establecimientos educativos, como en este caso la perforación de un pozo de agua”.
En cuanto a los trabajos, incluyen la perforación de un nuevo pozo, dado que el sistema de bombeo actual presenta fallas por rotura, lo que genera ingreso de arena al agua. Además, se ejecuta la reparación eléctrica en un sector de la escuela primaria, construcción de una nueva grasera, limpieza y reparación de grupos sanitarios, del sistema cloacal y de mesada en la cocina.