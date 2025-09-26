Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de septiembre

Redacción | 26/09/2025 | Destacadas, Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno provincial informó que el cronograma de pagos de haberes correspondientes a septiembre, para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, se iniciará el miércoles 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre.

Cronograma de pagos

  • Miércoles 01/10/2025: hasta $662.000
  • Jueves 02/10/2025: desde $662.001 hasta $882.000
  • Viernes 03/10/2025: desde $882.001 hasta $1.059.000
  • Sábado 04/10/2025: desde $1.059.001 hasta $1.345.000
  • Martes 07/10/2025: desde $1.345.001 hasta $1.860.000
  • Miércoles 08/10/2025: superiores a $1.860.001
Tags:, , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X