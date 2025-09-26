El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de septiembre
26/09/2025 | Destacadas, Entre Ríos | No hay comentarios|
El Gobierno provincial informó que el cronograma de pagos de haberes correspondientes a septiembre, para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, se iniciará el miércoles 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre.
Cronograma de pagos
- Miércoles 01/10/2025: hasta $662.000
- Jueves 02/10/2025: desde $662.001 hasta $882.000
- Viernes 03/10/2025: desde $882.001 hasta $1.059.000
- Sábado 04/10/2025: desde $1.059.001 hasta $1.345.000
- Martes 07/10/2025: desde $1.345.001 hasta $1.860.000
- Miércoles 08/10/2025: superiores a $1.860.001