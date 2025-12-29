Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pago de haberes de diciembre

Redacción | 29/12/2025 | Destacadas, Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Los salarios se abonarán de manera escalonada, según los tramos salariales, y comenzarán a acreditarse a partir del viernes 3 de enero de 2026.

De acuerdo a lo detallado oficialmente, el esquema de pagos se desarrollará a lo largo de la primera semana de enero, respetando el siguiente orden:

  • Lunes 5 de enero (acreditación el viernes 3): haberes de hasta 943.000 pesos.
  • Martes 6 de enero: montos que van desde 943.001 hasta 1.127.000 pesos.
  • Miércoles 7 de enero: salarios comprendidos entre 1.127.001 y 1.430.000 pesos.
  • Jueves 8 de enero: haberes desde 1.430.001 hasta 1.978.000 pesos.
  • Viernes 9 de enero: montos superiores a 1.978.001 pesos.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el cronograma alcanza tanto a empleados en actividad como a jubilados y pensionados, y se cumple conforme a la planificación financiera prevista para el cierre del año.

