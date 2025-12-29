El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pago de haberes de diciembre
El Gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Los salarios se abonarán de manera escalonada, según los tramos salariales, y comenzarán a acreditarse a partir del viernes 3 de enero de 2026.
De acuerdo a lo detallado oficialmente, el esquema de pagos se desarrollará a lo largo de la primera semana de enero, respetando el siguiente orden:
- Lunes 5 de enero (acreditación el viernes 3): haberes de hasta 943.000 pesos.
- Martes 6 de enero: montos que van desde 943.001 hasta 1.127.000 pesos.
- Miércoles 7 de enero: salarios comprendidos entre 1.127.001 y 1.430.000 pesos.
- Jueves 8 de enero: haberes desde 1.430.001 hasta 1.978.000 pesos.
- Viernes 9 de enero: montos superiores a 1.978.001 pesos.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el cronograma alcanza tanto a empleados en actividad como a jubilados y pensionados, y se cumple conforme a la planificación financiera prevista para el cierre del año.