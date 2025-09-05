El Gobierno de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte público en Paraná
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió aplicar la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa Buses Paraná, que presta el servicio urbano de pasajeros en la capital provincial.
La medida rige desde las 22 del jueves 4 de septiembre por un plazo de quince días hábiles, con el objetivo de garantizar la continuidad del transporte público y abrir un espacio de diálogo entre las partes.
Asimismo, se convocó a una audiencia de conciliación para el jueves 11 de septiembre, y se intimó tanto a los trabajadores como a la empresa a abstenerse de medidas de fuerza o represalias, bajo apercibimiento de sanciones.
Desde el Gobierno provincial destacaron que se busca resguardar los derechos de los trabajadores y de los usuarios del sistema de transporte urbano de Paraná.