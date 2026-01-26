El Gobierno de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto portuario de Concepción del Uruguay
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo de trabajo que involucra a la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) – Puerto Concepción del Uruguay, en el marco de la Ley Nacional N° 14.786.
La medida fue adoptada ante la situación de tensión registrada en el puerto local, que derivó en el anuncio de posibles medidas de fuerza y en denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.
Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, la conciliación obligatoria tendrá una vigencia de 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026.
Durante ese período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de las tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar cualquier tipo de represalia contra el personal involucrado en el conflicto.
Asimismo, la Secretaría convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación, que se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, a la que deberán concurrir representantes con poder de decisión suficiente.