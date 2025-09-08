El Gobierno de Entre Ríos descartó más de cinco toneladas de papel en Salud y avanza en la digitalización
El Gobierno de Entre Ríos realizó el primer expurgo de documentación de Salud Pública correspondiente al período 1998-2008, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Modernización. Se trató de documentación sin valor jurídico, histórico ni administrativo, cuya eliminación fue autorizada bajo normativa vigente.
El operativo se concretó a mediados de agosto en la sede de 25 de Mayo 139 de Paraná y permitió descartar más de 5.400 kilos de papel, en el marco del plan de despapelización provincial que ya lleva acumulados 24.000 kilos eliminados en distintos organismos.
En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, explicó: “Vamos a seguir trabajando en la despapelización que nos permitió —luego de una evaluación objetiva para descartar su valor histórico, legal y administrativo— no sólo liberar archivos en mal estado, sino también disponer de un espacio físico necesario y continuar fortaleciendo los procesos de digitalización ya iniciados con el sistema Sader”.
Blanzaco destacó además que: “Esto nos permite optimizar y hacer más ágiles todos los procesos. Llevamos más de 250 decretos firmados de manera digital y, desde hace poco más de un mes, empezamos con las resoluciones ministeriales: a la fecha tenemos más de 600 digitalizadas”.
Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, remarcó que: “En los últimos meses, junto al Ministerio de Salud, hemos eliminado más de 5.400 kilos de papel e incorporamos herramientas digitales para facilitar la gestión de decretos y resoluciones ministeriales”. Y agregó que este proceso mejora la velocidad y trazabilidad de los documentos, permitiendo un gobierno más eficiente y transparente.
Cabe señalar que la gestión iniciada a principios de año permitió además recuperar espacios físicos en el subsuelo de la sede ministerial de Paraná, optimizando el uso de la infraestructura.