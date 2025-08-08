El Gobierno de Entre Ríos desarrolla en Villa Mantero una obra clave para mejorar aulas y comedor de la escuela Juan Pascual Pringles
El Gobierno de Entre Ríos ejecuta obras de emergencia en la escuela Nº 8 Juan Pascual Pringles de Villa Mantero, departamento Uruguay. Con una inversión provincial de 29 millones de pesos, se intervienen sectores de aulas, galería, comedor y cocina para resolver filtraciones y problemas eléctricos que afectaban el normal desarrollo de las clases y el servicio alimentario.
La obra, financiada con recursos provinciales, cuenta con un plazo de ejecución de 30 días corridos. Los trabajos comprenden la reparación y recambio de cubiertas en sectores críticos del edificio, que incluyen un aula y su galería, así como el comedor y la cocina, donde las filtraciones afectaban el dictado de clases y la prestación del servicio alimentario.
El proyecto fue elaborado por la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, a partir de un relevamiento solicitado por la comunidad educativa, que había manifestado su preocupación por las condiciones edilicias. Entre los problemas detectados se encontraban desbordes de canaletas y filtraciones que provocaban cortocircuitos y electrificación en paredes, lo que obligaba a suspender las clases en días de lluvia por falta de servicio eléctrico.
La escuela Nº 8 cuenta con una matrícula de 279 estudiantes distribuidos en ambos turnos y ofrece servicio de comedor para el nivel primario. Esta intervención, además de solucionar un problema estructural urgente, “representa una mejora sustancial en la calidad del ambiente educativo y en la seguridad de la comunidad escolar”, señaló el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.
“Con estas intervenciones damos respuesta rápida a situaciones críticas que afectan la seguridad y el bienestar de los alumnos y docentes. Esta obra, como muchas otras que llevamos adelante, es parte de una política de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura escolar en toda la provincia, que apunta a mejorar las condiciones de los espacios donde nuestros gurises aprenden”, agregó el ministro.
En el aula afectada se ejecuta un sobretecho para corregir la pendiente y eliminar una conversa obstruida que derivaba el agua hacia el interior del edificio. Además, se instalará un nuevo sistema eléctrico con tablero seccional, lo que permitirá independizar el suministro y evitar cortes generales en caso de filtraciones.
En el comedor escolar, donde el ingreso de agua inutilizaba gran parte del espacio, se realizará el recambio completo de la cubierta, con renovación estructural, reparación de cielorrasos deteriorados y readecuación del sistema de desagüe pluvial, garantizando así la correcta evacuación del agua de lluvia.