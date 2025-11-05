El Gobierno de Entre Ríos cumple con el aporte a bibliotecas populares de la provincia
El Gobierno de Entre Ríos cumple con el aporte a bibliotecas populares de la provincia beneficiadas por cumplir con los requisitos que establece la ley provincial Nº 8.092 y su modificatoria ley provincial Nº 9.094. El monto otorgado a cada una, mediante un aporte no reintegrable, es de 1.350.568,064 pesos.
De este modo, la suma total de los aportes asciende a 81.034.083,84 pesos, abarcando a 60 instituciones de distintas localidades. La medida se gestionó a través de la Secretaría de Cultura provincial.
Las Bibliotecas populares prestan un servicio trascendente en todas las áreas del conocimiento, espacios, en constante renovación y transformación. Además, realizan actividades como presentaciones de libros, homenajes a poetas, narradores, escritores, charlas, disertaciones, encuentros de capacitación y talleres, adaptándose a las necesidades de su comunidad.
La provincia de Entre Ríos es un ejemplo en el país dado que existen bibliotecas populares en todos los departamentos, algunas centenarias y otras que se crearon recientemente.
El Gobierno sigue reconociendo el trabajo permanente y silencioso de las Bibliotecas Populares, que significa un aporte al desarrollo socio cultural, tanto de las pequeñas comunidades, como de las grandes ciudades entrerrianas.