El Gobierno de Entre Ríos creó una Mesa de Enlace para enfrentar consumos problemáticos en ámbitos laborales del Estado
El Gobierno provincial y la Obra Social de Entre Ríos (OSER), junto a representantes gremiales, formalizaron la creación de la Mesa de Enlace para la Prevención de Consumos Problemáticos en Ámbitos Laborales de la administración pública. El acta constitutiva fue firmada este viernes en Paraná.
El nuevo espacio está integrado por los ministerios de Gobierno y Trabajo y de Salud, la OSER y los sindicatos estatales, y quedó conformado durante un acto realizado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en el marco de la entrega de certificados a los nuevos preventores de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó la relevancia de la iniciativa al afirmar que resulta “fundamental un abordaje coordinado que nos permita capacitar a nuestro personal, fortalecer redes de contención y ofrecer espacios de escucha para los trabajadores”.
El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, valoró que se trata de “un hito en materia de salud mental”, y remarcó que el Estado está dando “un paso clave al formar un protocolo de preventores de adicciones en cada organismo público”. Subrayó además que la Mesa de Enlace permitirá unificar criterios, establecer formas de abordaje y aplicar guías y protocolos comunes para acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos.
En la misma línea, el director de Salud Mental, Esteban Dávila, afirmó que el consumo problemático es “una cuestión de salud pública” y celebró la articulación entre distintas áreas del Estado para promover ambientes laborales saludables.
También estuvieron presentes Ricardo García, en representación de la OSER, y Adriana Sattler por UPCN.
Formación de preventores
El abordaje preventivo en ámbitos laborales comenzó a implementarse a inicios de 2024 mediante capacitaciones coordinadas por la Secretaría de Trabajo, gremios estatales, instituciones y especialistas. Desde entonces, más de 700 trabajadores provinciales ya fueron formados como preventores.
Durante la jornada participaron integrantes de la Dirección de Comedores de todos los departamentos, quienes compartieron experiencias y aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso formativo.