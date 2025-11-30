El Gobierno de Entre Ríos coordinó una agenda deportiva junto a clubes y dirigentes de Federación
La ciudad de Federación fue escenario de una nueva instancia de trabajo conjunto entre clubes, dirigentes y autoridades provinciales, donde se reafirmó el valor del deporte como motor de desarrollo social y comunitario. La jornada permitió conocer en detalle la realidad de las entidades locales, avanzar en proyectos orientados al crecimiento institucional y consolidar el acompañamiento del Estado mediante aportes y asistencia directa.
Estas acciones se enmarcan en la política territorial impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, con el objetivo de consolidar un Estado presente, cercano y comprometido con las necesidades de los clubes y sus comunidades.
La recorrida fue encabezada por el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, acompañado por el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y el director de Deportes de Federación, César Alejandro García. La agenda incluyó visitas a los clubes Social y Deportivo Almirante Brown, Atlético Estudiantes, Deportivo Cosmos, Deportivo América y Social Deportivo Federación, donde se mantuvieron encuentros con dirigentes, profesores, deportistas y autoridades locales.
En este marco, se entregaron aportes no reintegrables destinados a fortalecer el funcionamiento institucional, acompañar procesos de mejora y promover el desarrollo de infraestructura deportiva. Las autoridades destacaron que estas herramientas permiten consolidar proyectos de inclusión, acceso y sostenibilidad en los espacios deportivos.
Durante la visita, Lupi subrayó el valor del contacto directo con los territorios y la articulación con los municipios y entidades deportivas:
“Caminar los clubes, escuchar a los dirigentes y ver el esfuerzo que se hace en cada localidad es imprescindible para construir políticas públicas que respondan a la realidad. Nuestro compromiso es acompañar, gestionar y fortalecer estas instituciones, porque son parte del entramado social de Entre Ríos”.
Por su parte, García valoró la presencia del Estado provincial en los territorios:
“Las visitas no solo nos permiten mostrar lo que venimos haciendo, sino sentirnos acompañados. Que la provincia recorra, escuche y converse cara a cara con quienes sostienen cada institución nos da herramientas para gestionar y avanzar en proyectos concretos que beneficien a nuestros clubes”.
Estas recorridas refuerzan el vínculo entre la provincia, los municipios y las instituciones deportivas, promoviendo una mirada integral donde el deporte se consolida como un espacio de identidad, participación, inclusión y desarrollo comunitario.