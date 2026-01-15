El Gobierno de Entre Ríos convocó a UPCN y ATE para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones
El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de formalizar el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial.
La reunión fue programada para este viernes 16, a las 14 horas, y se desarrollará en la sede de la Secretaría de Trabajo, dando inicio a la instancia formal del procedimiento administrativo vinculado a las recategorizaciones.
Desde el área provincial se aclaró que la convocatoria tiene como único fin la oficialización del instructivo, y que no contempla la reapertura de otros puntos paritarios ni discusiones adicionales. En ese sentido, se remarcó que el encuentro busca establecer el marco formal necesario para avanzar con el proceso previsto.
La convocatoria a los gremios estatales se inscribe en el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes y apunta a ordenar y encauzar el mecanismo de recategorizaciones dentro de la administración pública provincial.